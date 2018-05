10 май 2018



Основатель CRO-MAGS выпускает два релиза Основатель CRO-MAGS Harley Flanagan выпустит "Cro-Mag Demos" и EP "Hard Core Dr. Know". Ep уже доступен и все вырученные от его продажи средства будут направлены в адрес Dr. Know из BAD BRAINS. "Cro-Mag Demos" будут доступны начиная с шестого июля на CD и виниле.



"Hard Core Dr. Know" EP:



01. Life Has No Mercy



02. Sometimes You're The Hammer (Sometimes You're The Nail)



03. Discipline Equals Freedom



04. I Love My Life



05. Friends Like You



06. It's All Good (When It's All Good)





The "Cro-Mag Demos" — это сольные записи Flanagan'а с 1982-1983:



01. Don't Tread On Me



02. Wake Up (Do Unto Others)



03. Dead End Kids



