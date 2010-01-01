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*Murderdolls*



10 май 2018 : 		 Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

2 фев 2017 : 		 WEDNESDAY 13: «Планов по реюниону MURDERDOLLS нет»

27 янв 2017 : 		 JOEY JORDISON не прочь сделать новый альбом MURDERDOLLS

19 фев 2016 : 		 WEDNESDAY 13 о возможности воссоединения MURDERDOLLS

13 авг 2015 : 		 MURDERDOLLS могут больше никогда не собраться

5 ноя 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS не говорил с JOEY JORDISON'ом 2,5 года

4 мар 2013 : 		 Вокалист MURDERDOLLS сомневается, что у группы есть будущее

10 май 2011 : 		 Ремикс от фронтмена MURDERDOLLS

5 апр 2011 : 		 Фронтмен MURDERDOLLS помогает Японии

13 мар 2011 : 		 MURDERDOLLS отменили выступления в Японии

1 фев 2011 : 		 Joey Jordison (MURDERDOLLS) бросил гитару и ушёл со сцены в Bordeaux

30 ноя 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

13 окт 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

27 авг 2010 : 		 Новый альбом MURDERDOLLS доступен для прослушивания

2 авг 2010 : 		 Лимитированное издание MURDERDOLLS выйдет с аптечкой

16 июл 2010 : 		 Новое видео MURDERDOLLS

26 июн 2010 : 		 Обложка нового альбома MURDERDOLLS

18 июн 2010 : 		 Новая песня MURDERDOLLS

16 апр 2010 : 		 MURDERDOLLS завершили работу над новым альбомом

5 апр 2010 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE примет участие в записи нового альбома MURDERDOLLS

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|||| 10 май 2018

Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS

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Девятого мая в возрасте 46 лет от рака скончался бывший барабанщик MURDERDOLLS, DOPE и PRETTY BOY FLOYD, Бен Грейвс. Об этом сообщила его невестка Lynda:

«Мне крайне непросто писать это, но я знаю, что это необходимо, ведь у Бена было столько друзей и поклонников. Большинство из вас даже не знало, что последние 11 месяцев он боролся с раком. Это было его решением, не разглашать данные о собственном здоровье.

Бена не стало девятого мая после осложнений из-за рака. Его диагноз был страшным, но боролся изо всех сил и старался выйти победителем в этом сражении, но увы, не всегда сколько бы ты усилий не прикладывал, тебе удается победить...

Пожалуйста, уважайте меня, его семью и ближайших родственников в момент печали. Несмотря на то, что мы понимали, что это случится, осложнение случилось неожиданно и все закончилось слишком быстро. Просто опустошающее чувство потерять кого-то, кого ты любишь больше себя. Мое сердце разбито и умерло вместе с ним.

Мы заберем его домой, в Массачусетс. Я организую поминки для его друзей, детали ждите чуть позже».

Wednesday 13: «Я буду лелеять воспоминания о тебе. Впервые объехать весь мир вместе, жить мечтой и цитировать 'The Terminator' и 'Commando'. Люблю тебя, кореш. Второго Ghoul'a уже не будет. И увидимся на другой стороне...»



Former MURDERDOLLS Drummer BEN GRAVES Dies After Battle With Cancer




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