10 май 2018



Умер бывший барабанщик MURDERDOLLS Девятого мая в возрасте 46 лет от рака скончался бывший барабанщик MURDERDOLLS, DOPE и PRETTY BOY FLOYD, Бен Грейвс. Об этом сообщила его невестка Lynda:



«Мне крайне непросто писать это, но я знаю, что это необходимо, ведь у Бена было столько друзей и поклонников. Большинство из вас даже не знало, что последние 11 месяцев он боролся с раком. Это было его решением, не разглашать данные о собственном здоровье.



Бена не стало девятого мая после осложнений из-за рака. Его диагноз был страшным, но боролся изо всех сил и старался выйти победителем в этом сражении, но увы, не всегда сколько бы ты усилий не прикладывал, тебе удается победить...



Пожалуйста, уважайте меня, его семью и ближайших родственников в момент печали. Несмотря на то, что мы понимали, что это случится, осложнение случилось неожиданно и все закончилось слишком быстро. Просто опустошающее чувство потерять кого-то, кого ты любишь больше себя. Мое сердце разбито и умерло вместе с ним.



Мы заберем его домой, в Массачусетс. Я организую поминки для его друзей, детали ждите чуть позже».



Wednesday 13: «Я буду лелеять воспоминания о тебе. Впервые объехать весь мир вместе, жить мечтой и цитировать 'The Terminator' и 'Commando'. Люблю тебя, кореш. Второго Ghoul'a уже не будет. И увидимся на другой стороне...»















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