10 май 2018



MICHAEL MONROE присоединился на сцене к музыкантам METALLICA MICHAEL MONROE присоединился на сцене к музыкантам METALLICA Robert'y Trujillo и Kirk'y Hammett'y девятого мая в Хельсинки и исполнил композицию "Dead, Jail Or Rock 'N' Roll" — видео доступно ниже.



















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