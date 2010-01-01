Видео с текстом от TNT

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*TNT*



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29 мар 2018 : 		 Новый альбом TNT выйдет летом

5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

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3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность

4 янв 2015 : 		 TONY HARNELL опять ушёл из TNT

30 ноя 2014 : 		 TNT сочиняют песни для нового альбома

24 авг 2014 : 		 Концертный релиз TNT выйдет в сентябре

4 авг 2014 : 		 Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»

20 июл 2014 : 		 Видео с выступления TNT

2 июл 2014 : 		 Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция

21 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления TNT

29 янв 2014 : 		 Видео с выступления TNT

19 янв 2014 : 		 TONY HARNELL в TNT: видео с первого выступления

19 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD TNT

14 дек 2013 : 		 TNT выпустили DVD с юбилейным шоу

9 дек 2013 : 		 TNT с TONY HARNELL'ом готовы к туру

18 окт 2013 : 		 TONY HARNELL официально вернулся в TNT

12 авг 2013 : 		 TONY MILLS об уходе из TNT

5 авг 2013 : 		 TONY HARNELL: «Говорить о реюнионе TNT преждевременно»

4 мар 2013 : 		 SID RINGSBY вернулся в TNT

28 янв 2013 : 		 TNT продают новый трек

10 янв 2013 : 		 Вокалист TNT работает над сольным альбомом

18 дек 2012 : 		 Из TNT ушел басист

6 июн 2012 : 		 TONY HARNELL присоединился к TNT на юбилейном концерте

30 апр 2012 : 		 TONY HARNELL присоединится к TNT на юбилейном концерте?

22 сен 2011 : 		 TNT сняли концерт на DVD

3 май 2011 : 		 Новое видео TNT

28 апр 2011 : 		 Умер клавишник TNT

16 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома TNT

12 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома TNT

10 ноя 2010 : 		 Новый альбом TNT выйдет в декабре

30 авг 2010 : 		 Вокалист TNT перенес сердечный приступ

6 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома TNT

9 авг 2008 : 		 Новый альбом TNT

17 ноя 2006 : 		 Обнародованы названия некоторых треков нового альбома TNT

10 ноя 2006 : 		 Последние новости от TNT

18 авг 2006 : 		 Концертный DVD от TNT "Live In Madrid" выйдет в сентябре

17 май 2006 : 		 TNT нашли нового фронтмена

9 апр 2006 : 		 Tony Harnell покинул TNT

23 сен 2002 : 		 TNT засели в студию

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|||| 11 май 2018

Видео с текстом от TNT

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TNT опубликовали официальное видео с текстом на песню "We're Gonna Make It". Этот трек взят из нового альбома "XIII", выход которого намечен на восьмое июня:

01. We're Gonna Make It

02. Not Feeling Anything

03. Fair Warning

04. It's Electric

05. Where You Belong

06. Can't Breathe Anymore

07. Get Ready For Some Hard Rock

08. People, Come Together

09. Tears In My Eyes

10. 17th Of May

11. Catch A Wave

12. Sunshine



TNT: Lyric Video For New Song 'We're Gonna Make It'










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