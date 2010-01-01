11 май 2018



Видео с текстом от TNT TNT опубликовали официальное видео с текстом на песню "We're Gonna Make It". Этот трек взят из нового альбома "XIII", выход которого намечен на восьмое июня:



01. We're Gonna Make It



02. Not Feeling Anything



03. Fair Warning



04. It's Electric



05. Where You Belong



06. Can't Breathe Anymore



07. Get Ready For Some Hard Rock



08. People, Come Together



09. Tears In My Eyes



10. 17th Of May



11. Catch A Wave



12. Sunshine



























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