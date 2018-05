11 май 2018



Новое видео GRUESOME "Inhumane", новое видео группы GRUESOME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Twisted Prayers, выходящего первого июня на CD/LP/DLX LP/CS/Digital на Relapse Records:



"Inhumane”

"A Waste Of Life”

"Fate”

"Lethal Legacy”

"Fatal Illusions”

"Crusade Of Brutality”

"At Death’s Door”

"Twisted Prayers”



















просмотров: 580