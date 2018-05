все новости группы







Barren Altar







13 май 2018 : Новая песня BARREN ALTAR



13 май 2018



Новая песня BARREN ALTAR "Nexus Of Grief", новая песня группы BARREN ALTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Entrenched In The Faults Of The Earth, выход которого запланирован на 12 июня:



"Nexus Of Grief"

"Submerged"

"Call To The Waves"

"The Great Awakening Of Death"

"Delirium Vivens"





Entrenched In The Faults Of The Earth by Barren Altar









