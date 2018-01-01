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*Barren Altar*



13 май 2018 : 		 Новая песня BARREN ALTAR

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|||| 13 май 2018

Новая песня BARREN ALTAR

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"Nexus Of Grief", новая песня группы BARREN ALTAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Entrenched In The Faults Of The Earth, выход которого запланирован на 12 июня:

"Nexus Of Grief"
"Submerged"
"Call To The Waves"
"The Great Awakening Of Death"
"Delirium Vivens"

BARREN ALTAR To Release Debut Full-Length In June; "Nexus Of Grief" Track Streaming






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