11 май 2018



Трейлер нового релиза THE ROLLING STONES 13 июля Eagle Rock Entertainment на DVD, Blu-ray, DVD+2CD, 3LP и в цифровом виде выпустит новый концертный релиз THE ROLLING STONES "From The Vault: No Security - San Jose 1999", запись которого проходила в Сан Хосе, завершавшим американский тур группы. Трейлер доступен ниже, а трек-лист выглядит следующим образом:



"Jumpin’ Jack Flash"

"Bitch"

"You Got Me Rocking"

"Respectable"

"Honky Tonk Woman"

"I Got The Blues"

"Saint Of Me"

"Some Girls"

"Paint It Black"

"You Got The Silver"

"Before They Make Me Run"

"Out Of Control"

"Route 66"

"Get Off Of My Cloud"

"Midnight Rambler"

"Tumbling Dice"

"It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)"

"Start Me Up"

"Brown Sugar"

"Sympathy For The Devil"















