11 май 2018



Видео с текстом от KING COMPANY KING COMPANY опубликовали официальное видео с текстом на песню "One Day Of Your Life", которая взята из нового альбома "Queen Of Hearts", выходящего десятого августа:



"Queen Of Hearts"

"One Day Of Your Life"

"Stars"

"Living In A Hurricane"

"Under The Spell"

"Never Say Goodbye"

"Learn To Fly"

"Berlin"

"King For Tonight"

"Living The Dream"

"Arrival"

"Good Thing" (Bonus Track, Digital)















+0 -2









просмотров: 348