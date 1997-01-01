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*King Company*



11 май 2018 : 		 Видео с текстом от KING COMPANY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от KING COMPANY

3 авг 2016 : 		 Новая песня KING COMPANY

19 июл 2016 : 		 Новое видео KING COMPANY

14 июл 2016 : 		 EPK от KING COMPANY

16 июн 2016 : 		 Новое видео KING COMPANY

6 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист дебютного альбома KING COMPANY

6 ноя 2015 : 		 Новые песни KING COMPANY

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|||| 11 май 2018

Видео с текстом от KING COMPANY

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KING COMPANY опубликовали официальное видео с текстом на песню "One Day Of Your Life", которая взята из нового альбома "Queen Of Hearts", выходящего десятого августа:

"Queen Of Hearts"
"One Day Of Your Life"
"Stars"
"Living In A Hurricane"
"Under The Spell"
"Never Say Goodbye"
"Learn To Fly"
"Berlin"
"King For Tonight"
"Living The Dream"
"Arrival"
"Good Thing" (Bonus Track, Digital)

KING COMPANY To Release Queen Of Hearts Album In August; "One Day Of Your Life" Lyric Video Streaming






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