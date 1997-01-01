Видео с текстом от KING COMPANY

KING COMPANY опубликовали официальное видео с текстом на песню "One Day Of Your Life", которая взята из нового альбома "Queen Of Hearts", выходящего десятого августа:
"Queen Of Hearts"
"One Day Of Your Life"
"Stars"
"Living In A Hurricane"
"Under The Spell"
"Never Say Goodbye"
"Learn To Fly"
"Berlin"
"King For Tonight"
"Living The Dream"
"Arrival"
"Good Thing" (Bonus Track, Digital)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).