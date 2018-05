11 май 2018



Новое видео VOLSTER Группа VOLSTER в состав которой входят бывшие участники MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY, выпустила дебютную работу, получившую название "Perfect Storm", 20 апреля на Rock Of Angels Records. В альбом вошло 12 треков, продюсером материала была сама команда, сведение проводил Max Norman (Ozzy Osbourne, Lynch Mob, Armored Saint, Lizzy Borden, Megadeth, Y&T) а мастеринг Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty) из The Panic Room Mastering. Обложку для диска создал Jonas Beijer (Afterbürner, Fejd, The Crown, Gooseflesh, Electric Earth), а трек-лист выглядит следующим образом:



“King Of The Hill”

“Heaven Or Hell”

“Perfect Storm”

“Breathless”

“Still In Love”

“Babylon”

“Hero”

“Games Of War”

“Easier Said Than Done”

“I Don’t Care”

“Drifting Away”

“Ends With Me”



Видео на "King Of The Hill" доступно ниже.

















+0 -2









просмотров: 368