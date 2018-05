Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

11 май 2018



В поисках столицы металла Кампания The Capital of Metal призвана обнаружить, какой же финский город является столицей металла. На сайте финские группы могут добавлять свои названия, чтобы выявить, какой же город можно назвать столицей. Дедлайн — 20 июня, а победитель будет объявлен 21 числа. Победитель также будет представлен на фестивале Tuska, который будет проходить с 29 июня по 1 июля.



Идея подобной акции родилась, когда директор Tuska Festival Eeka Mäkynen встретился с Tomi Saarinen и Tuomo Saikkonen из Sony Music Finland и начал обсуждать прогресс в финской тяжёлой музыке.



«Финские группы постоянно колесят по миру, их записи получают золотой статус, а фестивали полны фанатов, — говорит Saikkonen, известный также как гитарист группы MOKOMA. — И мы решили, что настал момент финской металл-культуре громогласно воздать должное! Помимо того, что в Финляндии приходится больше 50 металл-групп на каждую сотню тысяч человек, металл занимает уникальную позицию в культуре страны. Стоит также упомянуть о невероятном духе сообщества. Так, к примеру, на прошлом фестивале Tuska полиция не зафиксировала ни единого проявления беспорядка».



«Металл-группы — узнаваемые представители Финляндии. У нас есть бесчисленные примеры того, сколько человек были очарованы Финляндией или приехали сюда на обучение благодаря тяжёлой музыке. Первое представление о стране часто составляют на основе культуры или спорта, и уже достаточно давно тяжёлая музыка является именно тем каналом, который и даёт представление о стране», — говорит Petra Theman, директор структурного подразделения Публичной дипломатии.















