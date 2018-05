11 май 2018



Новое видео GRAVEYARD "The Fox", новое видео группы GRAVEYARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Peace", выходящего 25 мая на Nuclear Blast Records. Продюсером материала был Chips Kiesbye (THE HELLACOPTERS, MICHAEL MONROE, THE NOMADS), в роли звукорежиссёра выступил Stefan Boman (BURT BACHARACH, ALICE COOPER, DEF LEPPARD, KENT). Альбом будет доступен на CD и в нескольких вариантах на виниле.



Трек-лист:



01. It Ain't Over Yet

02. Cold Love

03. See The Day

04. Please Don't

05. Del Maniac

06. The Fox

07. Walk On

08. Bird Of Paradise

09. A Sign Of Peace

10. Low (I Wouldn't Mind)























просмотров: 681