11 май 2018



YUIMETAL остается в составе BABYMETAL Представитель BABYMETAL подтвердил, что Yui Mizuno (a.k.a. Yuimetal) остается участницей команды. После того, как её не было на двух первых концертах американского тура, в социальных сетях поползли слухи, базирующиеся также на отсутствии участниц в недавно выпущенном видео.



Представитель 5B Artist Management сообщил, что "Yuimetal остается участницей группы несмотря на тот факт, что она не принимает участие в текущем турне. Новая глава истории группы только раскрывается и кое-что поменялось. Все основано на видео 'Metal Resistance Episode 7: The Revelation'".



Представитель также сообщил, что семь таинственных фигур представляет новую эру в истории команды с дополнительными персонажами.



«Кто, когда, где и как из Выбранных Семи будет представлен — тайна великая есть».











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