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*Jonathan Davis*



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1 апр 2018 : 		 Новое видео JONATHAN DAVIS

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома JONATHAN DAVIS

29 янв 2018 : 		 Jonathan Davis объявил даты выступлений

26 янв 2018 : 		 Jonathan Davis представил первое видео

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Новая песня JONATHAN DAVIS

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"Basic Needs", новая песня группы JONATHAN DAVIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Black Labyrinth", выход которого запланирован на 25 мая на Sumerian Records:

01. Underneath My Skin

02. Final Days

03. Everyone

04. Happiness

05. Your God

06. Walk On By

07. The Secret

08. Basic Needs

09. Medicate

10. Please Tell Me

11. What You Believe

12. Gender

13. What It Is



KORN's JONATHAN DAVIS Releases 'Basic Needs' Song From 'Black Labyrinth' Solo Album












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