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11 май 2018
Новая песня JONATHAN DAVIS
"Basic Needs", новая песня группы JONATHAN DAVIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Black Labyrinth", выход которого запланирован на 25 мая на Sumerian Records:
01. Underneath My Skin
02. Final Days
03. Everyone
04. Happiness
05. Your God
06. Walk On By
07. The Secret
08. Basic Needs
09. Medicate
10. Please Tell Me
11. What You Believe
12. Gender
13. What It Is
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