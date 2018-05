11 май 2018



Новая песня JONATHAN DAVIS "Basic Needs", новая песня группы JONATHAN DAVIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Black Labyrinth", выход которого запланирован на 25 мая на Sumerian Records:



01. Underneath My Skin



02. Final Days



03. Everyone



04. Happiness



05. Your God



06. Walk On By



07. The Secret



08. Basic Needs



09. Medicate



10. Please Tell Me



11. What You Believe



12. Gender



13. What It Is































+7 -3









просмотров: 902