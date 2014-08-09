сегодня



METALLICA вновь в чартах Переиздание METALLICA "The $5.98 EP - Garage Days Re-Revisited", выпущенное 13 апреля, было продано тиражом порядка 20 000 экземпляров и оказалось на 18 строчке чартов Billboard Top 200: 8 000 копий винила, 8 000 копий на CD, 2 000 — в цифровом варианте и 1 000 кассет.























+6 -3



( 1 )





просмотров: 1448

