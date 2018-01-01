11 май 2018



Музыканты L.A. GUNS, QUIREBOYS в THE BRUTALISTS Один из основателей L.A. GUNS Mick Cripps и основателей LONDON QUIREBOYS Nigel Mogg, игравшие в середине 80-х в группе KILLER ELITE, собрали новую команду

THE BRUTALISTS, в состав которой также входят Robert Cripps, Kent Holmes и Charlie Nice. Выход дебютного альбома намечен на CD, виниле и в цифровом варианте на август 2018 года.















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