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METALLICA пожертвовала 25 000 на благотворительность По сообщению YLE, METALLICA пожертвовала 25,000 евро в некоммерческий фонд Veikko and Lahja Hursti Charitable Trust, помогающий едой нуждающимся. Для Heikki Hursti это стало сюрпризом.



«Мы по-прежнему в шоке. Моя дочь и я только что встречались с группой и сделали совместное фото».











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