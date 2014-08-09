15 май 2018



Участники METALLICA исполнили песню HASSISEN KONE Robert Trujillo и Kirk Hammett исполнили кавер-версию песни "Rappiolla" финской рок-группы HASSISEN KONE во время выступления 11 мая на Hartwall Arena в Хельсинки, Финляндия. Видео доступно ниже.















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