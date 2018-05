18 май 2018



Песня GUNS N' ROSES вновь в чартах Композиция GUNS N' ROSES "Shadow Of Your Love" попала на 31 строчку чартов Billboard's Mainstream Rock Songs. Этот трек был написан Axl'ом и его другом Paul'ом Tobias и в оригинале был записан командой HOLLYWOOD ROSE. Она же стала первой композицией, которая группа GUNS N' ROSES репетировала вместе с Mike'ом Clink'ом.



За три дня "Shadow Of Your Love" достигла аудитории в 1.1 миллиона слушателей на различных радиостанциях по США и стала первой почти за декаду песней команды, попавшей в эти чарты. Всего 22 трека GUNS N' ROSES находились в чартах Mainstream Rock Songs.



































