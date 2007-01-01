15 май 2018



MANOWAR поедут в тур весной MANOWAR начнут новую часть мирового тура "The Final Battle" в марте 2019 года. В интервью официальному сайту, лидер группы, Joey DeMaio, сказал:



«Может показаться, что впереди еще уйма времени, но это не так. Много чего предстоит сделать, много подготовки и несколько других захватывающих проектов.



Например мы недавно спросили наших фанатов, какие у них любимые песни и альбомы — все это для подготовки сет-листа. И отклик был просто ошеломительный! Огромное количество прекрасных предложений, некоторые ожидаемые, а некоторые удивившие. Многие фанаты даже решили собрать полный сет-лист и мы благодарны всем, кто принял в этом участие! Сейчас мы в процессе составления сета, который воздаст должное нашим фанатам и их желаниям. Будут лишь их любимые темы!



Почему мы так рано думаем о сет-листе? Все очень просто, это ведь основа всего выступления и не может быть рано начинать думать о сете. Плюс ко всему это основа для видео проекций, которые так полюбились нашим фанатам в прошлом турне. Так что предстоит много времени посвятить созданию подобных клипов».



Также по словам DeMaio Ken Kelly работает над новым оформлением и создает "нечто новое и грандиозное", но в детали вдаваться не стал.



Даты тура MANOWAR 2019:



Mar. 29 - Frankfurt am Main, Germany - Jahrhunderthalle



Mar. 30 - Dortmund, Germany - Westfalenhalle



Apr. 03 - Berlin, Germany - Velodrom



Apr. 05 - Stuttgart, Germany - Hanns-Martin-Schleyer-Halle



Apr. 06 - München, Germany - Zenith











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