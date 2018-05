15 май 2018



Подробности о сольном альбоме вокалиста LINKIN PARK Фронтмен DEFTONES Chino Moreno и рэпер Machine Gun Kelly вошли в число гостей, которые появятся на сольном альбоме вокалиста LINKIN PARK Mike'а Shinoda'ы, получившем названием "Post Traumatic".



Трек-лист:



01. Place To Start

02. Over Again

03. Watching As I Fall

04. Nothing Makes Sense Anymore

05. About You (feat. Blackbear)

06. Brooding (instrumental)

07. Promises I Can't Keep

09. Hold It Together

10. Ghosts

11. Make It Up As I Go (feat. K.Flay)

12. Lift Off (feat. Chino Moreno & Machine Gun Kelly)

13. I.O.U.

14. Running From My Shadow (feat. Grandson)

15. World's On Fire

16. Can't Hear You Now

















