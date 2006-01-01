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*Marduk*



15 май 2018 : 		 Новая песня MARDUK

28 апр 2018 : 		 Лирик-видео MARDUK

14 апр 2018 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет летом

14 мар 2017 : 		 Гитарист MARDUK о сорванном концерте

20 фев 2017 : 		 Фанатики сорвали концерт MARDUK в США

22 янв 2015 : 		 Новое видео MARDUK

11 дек 2014 : 		 Новая песня MARDUK

28 ноя 2014 : 		 Новая песня MARDUK

7 окт 2014 : 		 Новый альбом MARDUK выйдет в январе

21 фев 2014 : 		 Демо MARDUK будет переиздано

7 дек 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

19 мар 2013 : 		 Видео с выступления MARDUK

8 ноя 2012 : 		 Первое шведское золото MARDUK

11 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

6 июн 2012 : 		 Видео с выступления MARDUK

5 июн 2012 : 		 Гитарист MARDUK сказал, что хранит фрагменты черепа и мозга покойного вокалиста MAYHEM

2 июн 2012 : 		 Новый альбом MARDUK доступен для прослушивания

14 май 2012 : 		 В Беларуси запретили выступление MARDUK

9 май 2012 : 		 Новое видео MARDUK

18 апр 2012 : 		 Новая песня MARDUK

30 мар 2012 : 		 MARDUK подтвердили российские даты с KATAKLYSM, VADER

27 мар 2012 : 		 Новая песня MARDUK

20 мар 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MARDUK

7 фев 2012 : 		 Название нового альбома MARDUK

2 янв 2012 : 		 MARDUK пишут новый альбом

6 ноя 2011 : 		 MARDUK подписали контракт с Century Media Records

14 сен 2011 : 		 MARDUK ушли с REGAIN RECORDS

12 май 2011 : 		 Новая песня MARDUK

29 мар 2011 : 		 Новый ЕР MARDUK

21 дек 2010 : 		 Видео с выступления MARDUK

26 ноя 2010 : 		 MARDUK выпустят юбилейный бокс-сет

26 июл 2010 : 		 Католическая церковь Коста-Рики призывает MARDUK к уважению

14 окт 2009 : 		 Гитарист MARDUK сказал, что его не волнует выход Varg'a из тюрьмы

3 сен 2009 : 		 У фронтмена MARDUK свой путь

28 авг 2009 : 		 Новая песня MARDUK

20 авг 2009 : 		 Трейлер нового альбома MARDUK

14 авг 2009 : 		 Дата выхода нового альбома MARDUK

23 июл 2009 : 		 Трек-лист нового альбома MARDUK

17 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома MARDUK

25 июн 2009 : 		 Название нового альбома MARDUK

20 апр 2009 : 		 MARDUK появятся в студии в мае

9 апр 2007 : 		 Автограф-сессия MARDUK в Москве

6 фев 2007 : 		 Трек-лист альбома MARDUK 'Rom 5:12'

2 фев 2007 : 		 MARDUK обнародавали обложку и название нового альбома

20 дек 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома MARDUK

8 ноя 2006 : 		 MARDUK расстались с ударником

20 окт 2006 : 		 MARDUK посетят Россию в январе

14 сен 2006 : 		 Трейлер нового DVD от MARDUK в сети

30 июн 2006 : 		 MARDUK объявили дату релиза DVD "Blood Puke Salvation"

25 май 2006 : 		 Два роскошных переиздания альбомов MARDUK

13 апр 2006 : 		 MARDUK готовят к выходу DVD

28 ноя 2005 : 		 MARDUK: треклист концертного альбома 'Warschau'

28 ноя 2005 : 		 Концерт MARDUK в Санкт-Петербурге так и не состоится

21 окт 2005 : 		 MARDUK выпускают новый альбом

6 окт 2005 : 		 Концерт MARDUK переносится

17 фев 2003 : 		 Новые сэмплы MARDUK

24 сен 2002 : 		 MARDUK завершили запись нового студийного альбома

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|||| 15 май 2018

Новая песня MARDUK

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"Equestrian Bloodlust", новая песня группы MARDUK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Viktoria", выход которого запланирован Century Media Records на 22 июня.



Listen To New MARDUK Song 'Equestrian Bloodlust'








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

dorsatos
15 май 2018, 16:22		Ну и где оно доступно, это видео???

Frostauskas
15 май 2018, 17:49		https://www.youtube.com/watch?v=afl2NYf18r4 Концерт в Будапеште.

Walefar
15 май 2018, 21:45		Зачетный трек


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