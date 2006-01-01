15 май 2018



Новая песня MARDUK "Equestrian Bloodlust", новая песня группы MARDUK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Viktoria", выход которого запланирован Century Media Records на 22 июня.























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