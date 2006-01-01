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*Immortal*



15 май 2018 : 		 Лирик-видео IMMORTAL

25 апр 2018 : 		 Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле

12 янв 2018 : 		 IMMORTAL завершили работу над альбомом

30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом

16 апр 2010 : 		 Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь

6 апр 2010 : 		 Видеоприветствие от IMMORTAL

5 апр 2010 : 		 Demonaz (IMMORTAL): «У нас уже есть три песни для следующего альбома»

26 янв 2010 : 		 IMMORTAL сказали «нет» номинации на норвежскую музыкальную премию

3 окт 2009 : 		 Еще один бокс-сет от IMMORTAL

16 авг 2009 : 		 Детали бокс-сета IMMORTAL

6 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме IMMORTAL

31 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома IMMORTAL

15 июн 2009 : 		 Трек-лист нового альбома IMMORTAL

26 май 2009 : 		 IMMORTAL озаглавили новый альбом

17 апр 2009 : 		 IMMORTAL начали запись нового альбома

26 ноя 2008 : 		 Специальное издание альбомов IMMORTAL

27 авг 2008 : 		 IMMORTAL: "Cкоро грянет гром!"

17 июл 2008 : 		 IMMORTAL и IN EXTREMO в Петербурге быть!

15 фев 2008 : 		 IMMORTAL выступят в России в августе

15 авг 2007 : 		 IMMORTAL готовятся к своим финальным выступлениям 2007 года

23 фев 2007 : 		 IMMORTAL: 'Мы сильнее чем раньше!'

11 окт 2006 : 		 Возрожденные IMMORTAL запустили веб-сайт

13 июл 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются!

8 июн 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются?

18 окт 2005 : 		 Новый проект бывшего фронтмена IMMORTAL

12 июл 2005 : 		 Подробности о трибьюте IMMORTAL

11 май 2002 : 		 Immortal - новый бассист и отмена турне по Греции

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|||| 15 май 2018

Лирик-видео IMMORTAL

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"Northern Chaos Gods", новое лирик-видео группы IMMORTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 6 июля на Nuclear Blast.



IMMORTAL: 'Northern Chaos Gods' Lyric Video






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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Petrovich Sexyy
15 май 2018, 10:54		Олдскульно. Привычно. Нормально.

evilmarx
15 май 2018, 10:54		От Immortal ожидаешь большего. Чую через пару лет реюнион.. P.S. Но видеть Хорга в прекрасной форме приятно.

hansi_hrb
15 май 2018, 10:55		Хит 100%. Бласты только скорости не добавляют, а скорее мешают и забивают гитары. Мелодий нет, но то такое. Лирика прекрасна, атмосфера выдержана. Ночь, село, ларек закрыт, догонятор не купить, вопли безнадеги и тлен. Короче хорошо.

Reflection
15 май 2018, 11:47		Вроде ничего особенного, но впечатления гораздо лучше, чем от последнего альбома или от сольника Аббата. Возвращение к временам былой активности Демоназа, это правильный выбор. Даже, если сам материал будет слабым, то хоть на ностальгии вывезут.

Costas
15 май 2018, 11:52		аббат может больше ничего не записывать

and3223r
15 май 2018, 11:56		Вроде хорошо.

fuckerator666
15 май 2018, 12:54		Класс,давно пора лирик-видео переименовать в караке-видео.

Hatefrost
15 май 2018, 13:44		вроде и олдскульно и классно, но ведь это battles in the north, что ж тут нового, просто ремейк? ((

Kliops144
15 май 2018, 14:19		Ето однозначно лучше аббатовской попсятины. Даже слегка удивило, не ожидал такого разгона от кастрированного состава.

vavas88
15 май 2018, 14:34		Да вообще лихо!!!я иммортал не любил никогда а над тем как они на сцене и в клипах выглядят так можно только ржать ...но нельзя не признать что с уходом аббата и возращением на сцену демоназа все в музыке поменялось ...жду альбом ..эта песня реально цепанула

Crane76
15 май 2018, 14:39		чем это отличается от 99% блека? Унылая долбиловка

Vareg
15 май 2018, 16:22		Божечки. Как же круто.

Mistis
15 май 2018, 18:13		наконец они вернулись к корням, Демоназ не подведет, а хеви/блек Аббата уже порядком надоел

rolling_tide
15 май 2018, 23:24		Текст только по-дэбильному написан, а так то очень хорошо


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