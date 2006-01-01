Фраза, имя группы
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все новости группы
Immortal
15 май 2018
:
Лирик-видео IMMORTAL
25 апр 2018
:
Новый альбом IMMORTAL выйдет в июле
12 янв 2018
:
IMMORTAL завершили работу над альбомом
30 янв 2017
:
IMMORTAL завершили запись ударных
21 дек 2016
:
IMMORTAL начнут запись в январе
2 июн 2016
:
IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»
4 дек 2015
:
Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»
13 авг 2015
:
IMMORTAL работают над новым материалом
27 мар 2015
:
Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу
14 дек 2014
:
ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL
13 дек 2014
:
IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы
12 апр 2013
:
IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле
4 сен 2010
:
Новое видео IMMORTAL
16 авг 2010
:
Видео с выступления IMMORTAL
15 июл 2010
:
Трек-лист нового DVD IMMORTAL
10 июл 2010
:
Трейлер нового DVD IMMORTAL
5 июн 2010
:
Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a
14 май 2010
:
Новый DVD IMMORTAL выйдет летом
16 апр 2010
:
Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь
6 апр 2010
:
Видеоприветствие от IMMORTAL
5 апр 2010
:
Demonaz (IMMORTAL): «У нас уже есть три песни для следующего альбома»
26 янв 2010
:
IMMORTAL сказали «нет» номинации на норвежскую музыкальную премию
3 окт 2009
:
Еще один бокс-сет от IMMORTAL
16 авг 2009
:
Детали бокс-сета IMMORTAL
6 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме IMMORTAL
31 июл 2009
:
Обложка нового альбома IMMORTAL
15 июн 2009
:
Трек-лист нового альбома IMMORTAL
26 май 2009
:
IMMORTAL озаглавили новый альбом
17 апр 2009
:
IMMORTAL начали запись нового альбома
26 ноя 2008
:
Специальное издание альбомов IMMORTAL
27 авг 2008
:
IMMORTAL: "Cкоро грянет гром!"
17 июл 2008
:
IMMORTAL и IN EXTREMO в Петербурге быть!
15 фев 2008
:
IMMORTAL выступят в России в августе
15 авг 2007
:
IMMORTAL готовятся к своим финальным выступлениям 2007 года
23 фев 2007
:
IMMORTAL: 'Мы сильнее чем раньше!'
11 окт 2006
:
Возрожденные IMMORTAL запустили веб-сайт
13 июл 2006
:
IMMORTAL возвращаются!
8 июн 2006
:
IMMORTAL возвращаются?
18 окт 2005
:
Новый проект бывшего фронтмена IMMORTAL
12 июл 2005
:
Подробности о трибьюте IMMORTAL
11 май 2002
:
Immortal - новый бассист и отмена турне по Греции
15 май 2018
Лирик-видео
IMMORTAL
"Northern Chaos Gods", новое лирик-видео группы IMMORTAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выходящего 6 июля на Nuclear Blast.
+24
-4
(
14
)
Petrovich Sexyy
15 май 2018, 10:54
Олдскульно. Привычно. Нормально.
evilmarx
15 май 2018, 10:54
От Immortal ожидаешь большего. Чую через пару лет реюнион.. P.S. Но видеть Хорга в прекрасной форме приятно.
hansi_hrb
15 май 2018, 10:55
Хит 100%. Бласты только скорости не добавляют, а скорее мешают и забивают гитары. Мелодий нет, но то такое. Лирика прекрасна, атмосфера выдержана. Ночь, село, ларек закрыт, догонятор не купить, вопли безнадеги и тлен. Короче хорошо.
Reflection
15 май 2018, 11:47
Вроде ничего особенного, но впечатления гораздо лучше, чем от последнего альбома или от сольника Аббата. Возвращение к временам былой активности Демоназа, это правильный выбор. Даже, если сам материал будет слабым, то хоть на ностальгии вывезут.
Costas
15 май 2018, 11:52
аббат может больше ничего не записывать
and3223r
15 май 2018, 11:56
Вроде хорошо.
fuckerator666
15 май 2018, 12:54
Класс,давно пора лирик-видео переименовать в караке-видео.
Hatefrost
15 май 2018, 13:44
вроде и олдскульно и классно, но ведь это battles in the north, что ж тут нового, просто ремейк? ((
Kliops144
15 май 2018, 14:19
Ето однозначно лучше аббатовской попсятины. Даже слегка удивило, не ожидал такого разгона от кастрированного состава.
vavas88
15 май 2018, 14:34
Да вообще лихо!!!я иммортал не любил никогда а над тем как они на сцене и в клипах выглядят так можно только ржать ...но нельзя не признать что с уходом аббата и возращением на сцену демоназа все в музыке поменялось ...жду альбом ..эта песня реально цепанула
Crane76
15 май 2018, 14:39
чем это отличается от 99% блека? Унылая долбиловка
Vareg
15 май 2018, 16:22
Божечки. Как же круто.
Mistis
15 май 2018, 18:13
наконец они вернулись к корням, Демоназ не подведет, а хеви/блек Аббата уже порядком надоел
rolling_tide
15 май 2018, 23:24
Текст только по-дэбильному написан, а так то очень хорошо
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