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*Tremonti*



15 май 2018 : 		 Лирик-видео TREMONTI

17 апр 2018 : 		 Новое видео TREMONTI

7 апр 2018 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

29 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TREMONTI

2 фев 2018 : 		 TREMONTI на Napalm Records

22 фев 2017 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в 2018 году

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

4 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TREMONTI

20 фев 2016 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в апреле

15 сен 2015 : 		 Видео с выступления TREMONTI

12 июн 2015 : 		 Концертное видео TREMONTI

31 мар 2015 : 		 TREMONTI планируют сразу два альбома

24 мар 2015 : 		 Видео с текстом от TREMONTI

18 мар 2015 : 		 Выход нового альбома TREMONTI отложен

4 мар 2015 : 		 Новый альбом TREMONTI выйдет в мае

11 фев 2015 : 		 Семплы новых песен TREMONTI

23 дек 2014 : 		 TREMONTI завершили запись

28 окт 2014 : 		 WOLFGANG VAN HALEN записывает бас для нового альбома TREMONTI

17 окт 2013 : 		 Видео с текстом LESLIE WEST с участием MARK TREMONTI

17 янв 2013 : 		 Новое видео TREMONTI

23 окт 2012 : 		 WOLFGANG VAN HALEN хочет продолжить сотрудничество с TREMONTI

9 окт 2012 : 		 Новое видео TREMONTI

8 окт 2012 : 		 Видео с выступления TREMONTI

1 окт 2012 : 		 TREMONTI исполнил ранее не издававшийся трек

26 сен 2012 : 		 Видео с выступления TREMONTI

19 сен 2012 : 		 Видео с выступления TREMONTI

17 сен 2012 : 		 Видео с выступления TREMONTI с WOLFGANG'ом VAN HALEN'ом

6 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома TREMONTI

17 май 2012 : 		 Новое видео TREMONTI

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Лирик-видео TREMONTI

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"Bringer Of War", новое лирик-видео группы TREMONTI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Dying Machine", выходящего 8 июня на Napalm Records.



TREMONTI: 'Bringer Of War' Lyric Video








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