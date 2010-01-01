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*Sevendust*



14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

27 июл 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре

22 июл 2015 : 		 Семплы новой песни SEVENDUST

28 мар 2015 : 		 SEVENDUST завершили запись

7 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека SEVENDUST

18 фев 2015 : 		 SEVENDUST приступили к записи

16 янв 2015 : 		 Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD

19 июн 2014 : 		 SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма

28 май 2014 : 		 Акустика от SEVENDUST

14 апр 2014 : 		 Новая песня SEVENDUST

21 фев 2014 : 		 Обложка нового релиза SEVENDUST

24 янв 2014 : 		 Акустический релиз SEVENDUST выйдет в апреле

28 мар 2013 : 		 Гитарист EVANESCENCE поедет в тур с SEVENDUST

26 мар 2013 : 		 Новое видео SEVENDUST

26 мар 2013 : 		 Новая песня SEVENDUST

11 фев 2013 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

4 фев 2013 : 		 Вокалист SEVENDUST планирует выпуск сольного альбома

29 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SEVENDUST

10 янв 2013 : 		 Новая песня SEVENDUST

14 дек 2012 : 		 Тизер нового альбома SEVENDUST

8 дек 2012 : 		 Обложка нового альбома SEVENDUST

28 ноя 2012 : 		 SEVENDUST исполнили фрагмент новой песни

18 ноя 2012 : 		 SEVENDUST записали диск за месяц

16 ноя 2012 : 		 Название нового альбома SEVENDUST

11 окт 2012 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

7 сен 2012 : 		 SEVENDUST начали запись нового альбома

28 июн 2012 : 		 SEVENDUST начнут запись в сентябре

23 май 2012 : 		 SEVENDUST начнут запись осенью

18 янв 2012 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

27 окт 2011 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

5 дек 2010 : 		 Новое видео SEVENDUST

8 авг 2010 : 		 SEVENDUST и 10 YEARS объединятся в туре HardDrive Live

3 июн 2010 : 		 Делюкс-издание первого альбома SEVENDUST

19 апр 2010 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

12 фев 2010 : 		 Дата выхода альбома SEVENDUST

6 фев 2010 : 		 Новая песня SEVENDUST

25 янв 2010 : 		 Трек-лист нового альбома SEVENDUST

21 янв 2010 : 		 Название нового альбома SEVENDUST

24 дек 2009 : 		 SEVENDUST завершили запись нового альбома

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Новое видео SEVENDUST

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"Medicated", новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "All I See Is War", выход которого запланирован на 11 мая.

Трек-лист:

01. Dirty
02. God Bites His Tongue
03. Medicated
04. Unforgiven
05. Sickness
06. Cheers
07. Risen
08. Moments
09. Not Original
10. Descend
11. Life Deceives You
12. The Truth



Watch SEVENDUST's 'Medicated' Video






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