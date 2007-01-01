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*System of a Down*



15 май 2018 : 		 DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»

6 июл 2017 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

2 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2016 : 		 SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом

22 авг 2016 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS

7 май 2016 : 		 SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?

13 окт 2015 : 		 SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov

25 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

25 апр 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

15 апр 2015 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»

5 апр 2015 : 		 Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома

31 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"

25 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен

10 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2014 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили о туре

22 окт 2013 : 		 Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN

28 сен 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий

19 авг 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"

5 авг 2013 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

5 авг 2013 : 		 SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

5 июн 2013 : 		 SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

21 май 2013 : 		 SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста

21 май 2013 : 		 По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»

25 мар 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме

17 авг 2012 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN

15 авг 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом

7 авг 2012 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году

6 авг 2012 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

8 май 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"

3 мар 2012 : 		 Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

25 авг 2011 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии

17 июн 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS

7 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

28 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 май 2011 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

14 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

12 май 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли турне

10 апр 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист

10 фев 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет

30 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион

28 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN

27 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK

19 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011

26 янв 2010 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

12 янв 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?

17 мар 2008 : 		 Новости от SYSTEM OF A DOWN

10 окт 2007 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY

2 авг 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома

25 июл 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере

4 май 2007 : 		 Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов

31 дек 2006 : 		 Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено

22 сен 2005 : 		 SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"

27 авг 2005 : 		 'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре

7 сен 2002 : 		 System Of A Down на MTV

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|||| 15 май 2018

DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»

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Гитарист SYSTEM OF A DOWN Daron Malakian в интервью Kerrang! рассказал о своём сайд-проекте SCARS ON BROADWAY.

Daron сказал, что он очень плодовитый сочинитель. «Я на самом деле пишу не для людей, и, если никто не будет слушать то, что я написал, я всё равно буду сочинять песни, — сказал он. — Это моё. Если я не сочиняю, мне кажется, что я занимаюсь не тем, чем должен. Поэтому у меня есть много музыки, которая ещё должна быть выпущена в будущем, будь то в сотаве SYSTEM или SCARS. У меня много материала».

Malakian добавил, что в идеальном мире он будет выпускать музыку как с SYSTEM OF A DOWN, так и со SCARS на BROADWAY. «Я думаю, что материал SCARS больше тяготеет к рок-направлению, хотя я бы сказал, что в [предстоящем альбоме SCARS ON BROADWAY] есть много материала, который, как мне кажется, имеет больше ноток от SYSTEM OF A DOWN, чем, может быть, от первого альбома SCARS, — сказал он. — В данный момент SYSTEM не работает над альбомами, поэтому у меня есть проект, благодаря которому я выпускаю свои песни».



DARON MALAKIAN:




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Kliops144
15 май 2018, 14:25		Рано или поздно бес стрельнет в ребро они вернутся, уверен на 100%, бабло побеждает зло, а хайпу будет похлеще, чем у Метелки. Еще, небось, и с заявлениями типа "возвращение к корням первого альбома" и так далее. Но, кстати, хочу заметить, что ежели новое музло будет опять с нытьем и визгами Малакяна аки в прошлом двойнике, то нахер не нужны такие возвращения.

kircore
15 май 2018, 23:42		Смешно читать комментарии от школоты, которая не понимает, что Малакян и есть СОАД, главный идеолог и ответственный за всю тяжесть. А вовсе не симфонист-клавешниг Танкян.

Kliops144
16 май 2018, 01:57		Дедуля Киркор, я в курсе роли в группе Малакяна, и если ты в его блеянии на вышеупомянутых мною альбомах услышал идеологию и тяжесть, то я, пожалуй, тоже посмеюсь (нет).


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