15 май 2018



DARON MALAKIAN: « SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами» Гитарист SYSTEM OF A DOWN Daron Malakian в интервью Kerrang! рассказал о своём сайд-проекте SCARS ON BROADWAY.



Daron сказал, что он очень плодовитый сочинитель. «Я на самом деле пишу не для людей, и, если никто не будет слушать то, что я написал, я всё равно буду сочинять песни, — сказал он. — Это моё. Если я не сочиняю, мне кажется, что я занимаюсь не тем, чем должен. Поэтому у меня есть много музыки, которая ещё должна быть выпущена в будущем, будь то в сотаве SYSTEM или SCARS. У меня много материала».



Malakian добавил, что в идеальном мире он будет выпускать музыку как с SYSTEM OF A DOWN, так и со SCARS на BROADWAY. «Я думаю, что материал SCARS больше тяготеет к рок-направлению, хотя я бы сказал, что в [предстоящем альбоме SCARS ON BROADWAY] есть много материала, который, как мне кажется, имеет больше ноток от SYSTEM OF A DOWN, чем, может быть, от первого альбома SCARS, — сказал он. — В данный момент SYSTEM не работает над альбомами, поэтому у меня есть проект, благодаря которому я выпускаю свои песни».















