Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD "I Against I", новая песня BURN THE PRIEST (первоначальное название LAMB OF GOD), в оригинале записанная группой BAD BRAINS, доступна для прослушивания:



01. Inherit The Earth (THE ACCÜSED cover)



02. Honey Bucket (MELVINS cover)



03. Kerosene (BIG BLACK cover)



04. Kill Yourself (S.O.D. cover)



05. I Against I (BAD BRAINS cover)



06. Axis Rot (SLIANG LAOS cover)



07. Jesus Built My Hotrod (MINISTRY cover)



08. One Voice (AGNOSTIC FRONT cover)



09. Dine Alone (QUICKSAND cover)



10. We Gotta Know (CRO-MAGS cover)



Bonus song (only on LP!):



11. In The Meantime (HELMET cover)



























