Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом 20 июля Ipecac Recordings выпустят саундтрек, созданный Mike'ом Patton'ом (FAITH NO MORE, DEAD CROSS) для фильма по произведению Стивена Кинга "1922". Он будет доступен на CD и виниле:



01. No Grave For Mama



02. Mea Culpa



03. Sweetheart Bandits



04. Death Of A Marriage



05. Murder Is Work



06. Omaha 1930



07. Farewell Note



08. "This As Thieves"



09. Cornfield - (Vertical)



10. Mea Culpa 2



11. Elphis



12. Magnolia Hotel



13. We'll Send Her To Heaven



14. "I'd Come To Hate Her"



15. Cornfield - (Horizontal)



16. "Secrets Only A Dead Woman Could Know"



17. Dead Woman's Secrets



18. Problem Wife



19. The Deed Is Done



20. The Conniving Man



21. Sweetheart Bandits 2 "We All Get Caught"















