Первая песня REPENTANCE

"Collide", первая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят бывший гитарист SOIL и DIRGE WITHIN Shaun Glass и фронтмен STUCK MOJO Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Mercenary Studios вместе со Scott'ом Creekmore'ом (DIRGE WITHIN, LIONHEART, BROKEN HOPE), а сведением и мастерингом занимался Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM).
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