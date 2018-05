сегодня



Первая песня REPENTANCE "Collide", первая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят бывший гитарист SOIL и DIRGE WITHIN Shaun Glass и фронтмен STUCK MOJO Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Mercenary Studios вместе со Scott'ом Creekmore'ом (DIRGE WITHIN, LIONHEART, BROKEN HOPE), а сведением и мастерингом занимался Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM).















