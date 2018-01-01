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*Repentance *



16 май 2018 : 		 Первая песня REPENTANCE

4 май 2018 : 		 Бывший гитарист SOIL и вокалист STUCK MOJO в REPENTANCE

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Первая песня REPENTANCE

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"Collide", первая песня группы REPENTANCE, в состав которой входят бывший гитарист SOIL и DIRGE WITHIN Shaun Glass и фронтмен STUCK MOJO Robby J. Fonts, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан в Mercenary Studios вместе со Scott'ом Creekmore'ом (DIRGE WITHIN, LIONHEART, BROKEN HOPE), а сведением и мастерингом занимался Chris Collier (PRONG, LAST IN LINE, METAL CHURCH, FLOTSAM AND JETSAM).



REPENTANCE Feat. STUCK MOJO, Ex-SOIL Members:




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