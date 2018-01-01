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Первая песня IMONOLITH
"The Reign", первая песня группы IMONOLITH, в состав которой входят участники THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT и STRAPPING YOUNG LAD, доступна для прослушивания ниже.
Комментарии участников коллектива: «Это демо одной из наших тяжёлых песен.
Мы не собираемся публиковать материал альбомного качества, пока наш первый альбом не будет готов к выпуску.
Надеемся, вы зацените этот музыкальный кусок. Это просто небольшой набросок того, что выйдет, и только одна из многих сторон музыкального разнообразия IMONOLITH».
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