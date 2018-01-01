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*Imonolith*



16 май 2018 : 		 Первая песня IMONOLITH

27 апр 2018 : 		 IMONOLITH занимаются сведением дебютного альбома

10 апр 2018 : 		 Тизер от IMONOLITH

27 мар 2018 : 		 IMONOLITH завершили запись ударных

17 мар 2018 : 		 Музыканты THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, Ex-STRAPPING YOUNG LAD в IMONOLITH

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Первая песня IMONOLITH

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"The Reign", первая песня группы IMONOLITH, в состав которой входят участники THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT и STRAPPING YOUNG LAD, доступна для прослушивания ниже.

Комментарии участников коллектива: «Это демо одной из наших тяжёлых песен.

Мы не собираемся публиковать материал альбомного качества, пока наш первый альбом не будет готов к выпуску.

Надеемся, вы зацените этот музыкальный кусок. Это просто небольшой набросок того, что выйдет, и только одна из многих сторон музыкального разнообразия IMONOLITH».



IMONOLITH Feat. THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT, Ex-STRAPPING YOUNG LAD Members: First Song Released






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