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Первая песня IMONOLITH "The Reign", первая песня группы IMONOLITH, в состав которой входят участники THREAT SIGNAL, DEVIN TOWNSEND PROJECT и STRAPPING YOUNG LAD, доступна для прослушивания ниже.



Комментарии участников коллектива: «Это демо одной из наших тяжёлых песен.



Мы не собираемся публиковать материал альбомного качества, пока наш первый альбом не будет готов к выпуску.



Надеемся, вы зацените этот музыкальный кусок. Это просто небольшой набросок того, что выйдет, и только одна из многих сторон музыкального разнообразия IMONOLITH».



















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