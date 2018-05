сегодня



Переиздания SAXON выйдут весной 25 мая на BMG на виниле и CD с бонус-материалом состоится выход переизданий трех альбомов SAXON: "Denim And Leather", "Power & The Glory" и "Crusader".



1. Princess of the Night (2009 Remastered Version)

2. Never Surrender (2009 Remastered Version)

3. Out of Control (2009 Remastered Version)

4. Rough and Ready (2009 Remastered Version)

5. Play It Loud (2009 Remastered Version)

6. And the Bands Played On (2009 Remastered Version)

7. Midnight Rider (2009 Remastered Version)

8. Fire in the Sky (2009 Remastered Version)

9. Denim and Leather (2009 Remastered Version)

10. 20,000 Ft (Remix;2009 Remastered Version)

11. Bap Shoo Ap (Live At Castle Donington;2009 Remastered Version)

12. Intro / And the Bands Played On (Live) [2009 Remastered Version]

13. Princess of the Night (Live at The Rainbow 16/12/81) [2009 Remastered Version]

14. Midnight Rider (Live at The Hammersmith Odeon 25/10/81) [2009 Remastered Version]

15. Never Surrender (Live at The Hammersmith Odeon 25/10/81) [2009 Remastered Version]

16. Fire in the Sky (Live at The Hammersmith Odeon 25/10/81) [2009 Remastered Version]

17. Machine Gun (Live at The Hammersmith Odeon 25/10/81) [2009 Remastered Version]

18. Play It Loud (Live at The Hammersmith Odeon 17/12/81) [2009 Remastered Version



1. Power and the Glory (2009 Remastered Version)

2. Redline (2009 Remastered Version)

3. Warrior (2009 Remastered Version)

4. Nightmare (2009 Remastered Version)

5. This Town Rocks (2009 Remastered Version)

6. Watching the Sky (2009 Remastered Version)

7. Midas Touch (2009 Remastered Version)

8. The Eagle Has Landed (2009 Remastered Version)

9. Make Em Rock

10. Turn Out the Lights

11. Turn Out the Lights (Kaley Studios Demo)

12. Stand Up and Rock (Kaley Studios Demo)

13. Power and the Glory (Kaley Studios Demo)

14. Saturday Night (Kaley Studios Demo)

15. Midas Touch (Kaley Studios Demo)

16. Nightmare (Kaley Studios Demo)

17. Redline (Kaley Studios Demo)



1. The Crusader Prelude (2009 Remastered Version)

2. Crusader (2009 Remastered Version)

3. A Little Bit of What You Fancy (2009 Remastered Version)

4. Sailing to America (2009 Remastered Version)

5. Set Me Free (2009 Remastered Version)

6. Just Let Me Rock (2009 Remastered Version)

7. Bad Boys (Like to Rock 'N' Roll) [2009 Remastered Version]

8. Do It All for You (2009 Remastered Version)

9. Rock City (2009 Remastered Version)

10. Run for Your Lives (2009 Remastered Version)

11. Borderline (Kaley Studios Demo)

12. Helter Skelter (Kaley Studios Demo)

13. Crusader (Kaley Studios Demo)

14. Do It All for You (Kaley Studios Demo)

15. Sailing to America (Kaley Studios Demo)

16. Set Me Free (Kaley Studios Demo)

17. Just Let Me Rock (Kaley Studios Demo)

18. Do It All for You (Intro) / Run for Your Lives [Kaley Studios Demo]

19. Living for the Weekend (Outtake Writing Session)























