Новая песня REFUGE Группа REFUGE, в состав которой входят Peter "Peavy" Wagner, Manni Schmidt и Christos Efthimiadis, опубликовала песню "From The Ashes". Это первый сингл из предстоящего альбома "Solitary Men", выход которого намечен лейблом Frontiers Music Srl на 8 июня.



Трек-лист:



01. Summer's Winter

02. The Man In The Ivory Tower

03. Bleeding From Inside

04. From The Ashes

05. Living On The Edge Of Time

06. We Owe A Life To Death

07. Mind Over Matter

08. Let Me Go

09. Hell Freeze Over

10. Waterfalls

11. Another Kind Of Madness (bonus track)



Композиция "Mind Over Matter" доступна для прослушивания ниже.























