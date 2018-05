сегодня



Подробности о новом альбоме BATTLEROAR Греческая группа BATTLEROAR опубликовала обложку и трек-лист своего предстоящего студийного альбома "Codex Epicus". Пластинка должна выйти 15 июня на Cruz Del Sur Music. Запись проходила в афинской студии Devasoundz, в ней принимал участие гитарист/вокалист MANILLA ROAD Mark Shelton. Обложку создал Vagelis Petikas из Revolver Design.



Трек-лист:



"Awakening The Muse"

"We Shall Conquer"

"Sword Of The Flame"

"Chronicles Of Might"

"The Doom Of Medusa"

"Palace Of The Martyrs"

"Kings Of Old"

"Enchanting Threnody"

"Stronghold" (CD bonus track - new version)













