16 май 2018



Новый альбом VULTURES VENGEANCE выйдет осенью Итальянская эпик металл группа VULTURES VENGEANCE готовится к записи первого полноформатного альбома "Lyrids: Warning From The Reign Of Untold", выход которого намечен на сентябрь на Gates Of Hell Records, под лейбл Cruz Del Sur Music.











