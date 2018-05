сегодня



Новое видео IMPENDING DOOM "Everything's Fake", новое видео группы IMPENDING DOOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Sin And Doom Vol. II", выход которого запланирован на 22 июня. Обложку для альбома создал Colin Marks (FLESHGOD APOCALYPSE, WHITECHAPEL):



01. The Wretched and Godless



02. Burn



03. War Music



04. EVIL



05. Paved With Bones



06. The Serpents Tongue



07. Unbroken



08. Devils Den



09. Everything's Fake



10. Run For Your Life (She Calls)

















