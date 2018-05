сегодня



Бокс-сет ENCHANT выйдет летом 20 июля состоится выход бокс-сета ENCHANT, в который войдет десять дисков:



01. A Blueprint Of The World (1993)



02. Wounded (1996)



03. Time Lost (1997)



04. Break (1998)



05. Juggling 9 Or Dropping 10 (2000)



06. Blink Of An Eye (2002)



07. Tug Of War (2003)



08. The Great Divide (2014)



09. Bonus Disc 1 (featuring demos)



10. Bonus disc 2 (featuring demos, acoustic versions, instrumentals and acoustic versions)



«Мы очень рады, что спустя двадцать пять лет InsideOut Music выпустят бокс-сет, в который войдут все песни, которые мы когда-либо записывали, а также демо, фотографии и детальная история команды! Для нас честь дойти до этого знакового момента нашей карьеры и мы с радостью разделим столь знаменательное событие как со старыми, так и с новыми поклонниками команды!»















