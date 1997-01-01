|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Бокс-сет ENCHANT выйдет летом
20 июля состоится выход бокс-сета ENCHANT, в который войдет десять дисков:
01. A Blueprint Of The World (1993)
02. Wounded (1996)
03. Time Lost (1997)
04. Break (1998)
05. Juggling 9 Or Dropping 10 (2000)
06. Blink Of An Eye (2002)
07. Tug Of War (2003)
08. The Great Divide (2014)
09. Bonus Disc 1 (featuring demos)
10. Bonus disc 2 (featuring demos, acoustic versions, instrumentals and acoustic versions)
«Мы очень рады, что спустя двадцать пять лет InsideOut Music выпустят бокс-сет, в который войдут все песни, которые мы когда-либо записывали, а также демо, фотографии и детальная история команды! Для нас честь дойти до этого знакового момента нашей карьеры и мы с радостью разделим столь знаменательное событие как со старыми, так и с новыми поклонниками команды!»
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).