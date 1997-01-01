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*Enchant*



17 май 2018 : 		 Бокс-сет ENCHANT выйдет летом

1 окт 2014 : 		 Новая песня ENCHANT

6 сен 2014 : 		 Новая песня ENCHANT

23 авг 2014 : 		 Семплы новых песен ENCHANT

28 июл 2014 : 		 Новый альбом ENCHANT выйдет в сентябре

2 июн 2012 : 		 ENCHANT на INSIDEOUT MUSIC

20 фев 2004 : 		 ENCHANT выпустят концертник и DVD

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Бокс-сет ENCHANT выйдет летом

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20 июля состоится выход бокс-сета ENCHANT, в который войдет десять дисков:

01. A Blueprint Of The World (1993)

02. Wounded (1996)

03. Time Lost (1997)

04. Break (1998)

05. Juggling 9 Or Dropping 10 (2000)

06. Blink Of An Eye (2002)

07. Tug Of War (2003)

08. The Great Divide (2014)

09. Bonus Disc 1 (featuring demos)

10. Bonus disc 2 (featuring demos, acoustic versions, instrumentals and acoustic versions)

«Мы очень рады, что спустя двадцать пять лет InsideOut Music выпустят бокс-сет, в который войдут все песни, которые мы когда-либо записывали, а также демо, фотографии и детальная история команды! Для нас честь дойти до этого знакового момента нашей карьеры и мы с радостью разделим столь знаменательное событие как со старыми, так и с новыми поклонниками команды!»



ENCHANT To Release 'A Dream Imagined' Career-Spanning Box Set




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