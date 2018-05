сегодня



Новая песня NILS PATRIK JOHANSSON "How The West Was Won", новая песня Nils'a Patrik'a Johansson'a, вокалиста LION'S SHARE и ASTRAL DOORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из его дебютного альбома "Evil Deluxe", выход которого запланирован на 25 мая на немецком лейбле Metalville.



Трек-лист:



01. Baal

02. Evil Deluxe

03. Estonia

04. Gasoline

05. How The West Was Won

06. September Black

07. Kings And Queens

08. Burning

09. Metalhead

10. Circle In The Sky

11. Dark Evolution

12. A Waltz For Paris























