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*Nils Patrik Johansson*



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Новая песня NILS PATRIK JOHANSSON

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"How The West Was Won", новая песня Nils'a Patrik'a Johansson'a, вокалиста LION'S SHARE и ASTRAL DOORS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из его дебютного альбома "Evil Deluxe", выход которого запланирован на 25 мая на немецком лейбле Metalville.

Трек-лист:

01. Baal
02. Evil Deluxe
03. Estonia
04. Gasoline
05. How The West Was Won
06. September Black
07. Kings And Queens
08. Burning
09. Metalhead
10. Circle In The Sky
11. Dark Evolution
12. A Waltz For Paris



LION








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