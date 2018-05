сегодня



Концертный релиз CARL PALMER выйдет летом 29 июня BMG выпустят новый концертный релиз CARL'a PALMER'a, "Carl Palmer's ELP Legacy Live", запись которого проходила 25 ноября 2014 года (СD) и "Pictures At An Exhibition - A Tribute To Keith Emerson Live Miami 2016" (DVD) со специального шоу, посвященного памяти Кита Эмерсона с участием Steve Hackett (GENESIS), Mark Stein (VANILLA FUDGE) и David Frangioni, состоявшегося 24 июня 2016 года:



CD: "Live In New York 2014" - Tralf Music Hall Buffalo, New York, U.S.A., November 25, 2014



* Rondeau Des Indes Galantes / Ride Of The Valkyries



* Toccata And Fugue In D Minor



* Mars, The God Of War / 21st Century Schizoid Man



* Tarkus (Full Version)



* America



* Knife-Edge



* Trilogy (Short Version)



CD running time: 48 minutes. CD album previously unavailable digitally



DVD: "Pictures At An Exhibition - A Tribute To Keith Emerson" - Olympia Theater, Miami, Florida, U.S.A., June 24, 2016. Special Guests: Steve Hackett, Mark Stein and David Frangioni



01. Introduction



02. Peter Gunn



03. Karn Evil 9 (Welcome Back My Friends)



04. The Barbarian



05. Bitches Crystal



06. Jerusalem



07. Romeo & Juliet



08. 21st Century Schizoid Man



09. Clair De Lune



10. Knife-Edge



11. Hoedown



12. Take A Pebble



13. Carmina Burana



14. Pictures At An Exhibition



15. Fanfare For The Common Man / Drum Solo



16. Nutrocker



Bonus footage:



17. Behind The Scenes At The Tribute For Keith Emerson



DVD running time: 2 hours 4 minutes















