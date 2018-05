сегодня



Трек-лист нового сольника DEE SNIDER Фронтмен TWISTED SISTER Dee Snider 27 июля выпустит на Napalm Records свой новый альбом "For The Love Of Metal". Продюсером материала был Jamey Jasta, в качестве гостей в записи принимали участие Howard Jones (ex-Killswitch Engage), Mark Morton (Lamb Of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Joel Grind, Nick Bellmore (Toxic Holocaust) и Charlie Bellmore (Kingdom Of Sorrow).



Трек-лист:



01. Lies Are A Business

02. Tomorrow's No Concern

03. I am The Hurricane

04. American Made

05. Roll Over You

06. I'm Ready

07. Running Mazes

08. Mask

09. Become The Storm

10. The Hardest Way

11. Dead Hearts (Love Thy Enemy)

12. For The Love of Metal



















