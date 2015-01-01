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*Hollywood Vampires*



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ALICE COOPER об участнике HOLLYWOOD VAMPIRES Джонни Деппе: «Люди будут очень удивлены, услышав, как он играет»

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В интервью для Evening Standard Alice Cooper рассказал о том, что фэны будут шокированы, когда услышат игру Джонни Деппа на гитаре.

«Он не новичок на сцене, — сказал Cooper. — Люди будут очень удивлены, когда услышат, как он играет, потому что они знают его как Джека Воробья.

Когда они увидят гитариста в этой группе, они скажут: "Погодите минутку! Я и не подозревал, что он может играть вот так". Он действительно настоящий гитарист. Я бы не стал работать с кем-то, кто не так хорош как те, с кем я обычно работаю.

В прошлом году мы закинули удочку, чтобы посмотреть, будет ли интересно людям то, чем мы занимаемся, и поняли, что им интересно. Мы получили отличные отклики и солдаут в нескольких местах. Думаю, многие приходили из любопытства — Joe Perry, Johnny Depp и Alice Cooper — странное сочетание».



ALICE COOPER On HOLLYWOOD VAMPIRES Bandmate JOHNNY DEPP:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

nobody
17 май 2018, 11:16		https://www.youtube.com/watch?v=rMHxMP4Ekf4

sike
17 май 2018, 14:21		хорошее видео)))


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