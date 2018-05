18 май 2018



Новая песня NINE INCH NAILS "God Break Down The Door", новая песня группы NINE INCH NAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "Bad Witch", , выход которого запланирован на 22 июня:



01. Shit Mirror



02. Ahead Of Ourselves



03. Play The Goddamned Part



04. God Break Down The Door



05. I'm Not From This World



06. Over And Out























просмотров: 640