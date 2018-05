18 май 2018



Трек-лист нового альбома WE ARE SENTINELS WE ARE SENTINELS (ранее SENTINELS), новый проект Matt'a Barlow (ICED EARTH, ASHES OF ARES, PYRAMAZE) и Jonah'a Weingarten'a (PYRAMAZE, STRUCTURE OF INHUMANITY), заключил соглашение с SAOL, на котором шестого июля состоится релиз дебютного одноименного альбома:



01. From My Tower



02. My Only Sin



03. Life, Death, Rebirth



04. Kingdom In Winter



05. Dreaming In Winter



06. Battle In Winter



07. In Memoriam



08. Sirens of Odysseus



09. Miracle



10. Soul On Fire



11. Holy Diver



















+0 -1









просмотров: 181