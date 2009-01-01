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*Lamb of God*



18 май 2018 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

14 май 2018 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD

28 апр 2018 : 		 Кавер BIG BLACK от LAMB OF GOD

24 мар 2018 : 		 Сборник LAMB OF GOD выйдет под именем BURN THE PRIEST

20 фев 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о расстреле в школе: «Хватит уже молитв»

19 янв 2018 : 		 LAMB OF GOD почтили память водителя автобуса

22 авг 2017 : 		 LAMB OF GOD, возможно, будут использовать больше чистого вокала

23 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о взрыве в Манчестере

12 фев 2017 : 		 Басист LAMB OF GOD определил что есть металл

20 ноя 2016 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

16 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового трека LAMB OF GOD

21 окт 2016 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

19 окт 2016 : 		 LAMB OF GOD выпустят ЕР

26 сен 2016 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Без понятия, как работает Facebook»

23 сен 2016 : 		 Гитарист LAMB OF GOD очень воодушевлён новым проектом с барабанщиком CLUTCH

16 сен 2016 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD о выборах

10 авг 2016 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

11 июл 2016 : 		 Вокалист LAMB OF GOD чуть не погиб в аварии

7 июл 2016 : 		 Гитарист LAMB OF GOD об AXL/DC

24 май 2016 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Я весьма польщён тем, что людям было интересно то, чем мы занимались»

18 май 2016 : 		 LAMB OF GOD получили золото

21 апр 2016 : 		 Вокалист LAMB OF GOD пишет сценарий к фильму

30 мар 2016 : 		 Новая песня гитариста LAMB OF GOD

10 фев 2016 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

25 янв 2016 : 		 Новая песня гитариста LAMB OF GOD

20 янв 2016 : 		 Музыканты ANTHRAX присоединились на сцене к LAMB OF GOD

18 янв 2016 : 		 LAMB OF GOD впервые исполнили "Overlord"

8 янв 2016 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD выделил лучшие альбомы METALLICA и MEGADETH

16 дек 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Если Дональд Трамп станет президентом, я уеду из страны»

11 дек 2015 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о событиях в Париже

22 ноя 2015 : 		 Оправдания от вокалиста LAMB OF GOD

20 ноя 2015 : 		 LAMB OF GOD отменили европейский тур

19 ноя 2015 : 		 Концерт LAMB OF GOD и CHILDREN OF BODOM отменили в Тилбурге

18 ноя 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моё заключение не повлияло на отношения в группе»

12 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от LAMB OF GOD

10 ноя 2015 : 		 На вокалиста LAMB OF GOD напали в Ирландии

9 ноя 2015 : 		 Гитарист LAMB OF GOD рад за барабанщика

18 окт 2015 : 		 Анимационная пародия на LAMB OF GOD

1 окт 2015 : 		 Чешский суд отказал вокалисту LAMB OF GOD

4 сен 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о Дональде Трампе: «На хрен этого чувака!»

28 авг 2015 : 		 LAMB OF GOD в 'Jimmy Kimmel Live!'

18 авг 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Чаще всего гитарные соло напоминают дрочку»

28 июл 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я совсем не лысый и не толстый!»

24 июл 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD отвечает на вопросы

17 июл 2015 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

15 июл 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о флаге Конфедерации

11 июл 2015 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

30 июн 2015 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LAMB OF GOD

12 июн 2015 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

9 июн 2015 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

8 июн 2015 : 		 LAMB OF GOD исполнили новый трек

6 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD

16 май 2015 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

12 май 2015 : 		 Официальные съемки с выступления LAMB OF GOD

5 май 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD поддерживает участие барабанщика своей группы в MEGADETH

6 мар 2015 : 		 Два новых проекта лидера LAMB OF GOD

26 фев 2015 : 		 Мемуары вокалиста LAMB OF GOD выйдут в июле

14 янв 2015 : 		 Ударник LAMB OF GOD "по-настоящему впечатлён" новым материалом группы

31 дек 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу о своём заключении в Чехии

3 дек 2014 : 		 RANDY BLYTHE из LAMB OF GOD снимется в приключенческом фильме с тайваньской металл-группой CHTHONIC

9 сен 2014 : 		 Документальный фильм LAMB OF GOD выйдет на DVD

15 авг 2014 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD отрицает свое участие в записи нового альбома SLIPKNOT

14 авг 2014 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD отказался комментировать слухи о том, что он записывал партии для нового альбома SLIPKNOT

14 июл 2014 : 		 Лидер LAMB OF GOD о Томми Рамоне

24 июн 2014 : 		 Лидер LAMB OF GOD: «Мой член в порядке!»

19 июн 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD обжёг член

21 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

27 фев 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над музыкой для балета

19 фев 2014 : 		 Рассказ о премьере документального фильма LAMB OF GOD

28 янв 2014 : 		 LAMB OF GOD берут паузу

10 янв 2014 : 		 Вокалист LAMB OF GOD об отсутствии Mark'a Morton'a

9 янв 2014 : 		 Гитарист LACUNA COIL присоединился на сцене к LAMB OF GOD

7 янв 2014 : 		 Гитарист BETWEEN THE BURIED AND ME поедет в тур с LAMB OF GOD

9 дек 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о Нельсоне Манделе

4 дек 2013 : 		 Новая книга вокалиста LAMB OF GOD выйдет в июне

30 ноя 2013 : 		 Вокалист TESTAMENT выступил с LAMB OF GOD

14 ноя 2013 : 		 Басист FEAR FACTORY поможет LAMB OF GOD в турне

12 ноя 2013 : 		 Документальный фильм LAMB OF GOD

6 ноя 2013 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

4 ноя 2013 : 		 Новый релиз LAMB OF GOD доступен для прослушивания

24 окт 2013 : 		 Трейлер нового релиза LAMB OF GOD

22 окт 2013 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

15 окт 2013 : 		 Трейлер нового фильма LAMB OF GOD

8 окт 2013 : 		 Ремастированная версия "Purified" LAMB OF GOD

14 сен 2013 : 		 О юбилейном переиздании альбома LAMB OF GOD "As The Palaces Burn"

26 авг 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустил небольшой фильм о Праге

20 авг 2013 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD обещает «небольшой сюрприз»

5 июл 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит мемуары

6 июн 2013 : 		 Чешский суд признал вокалиста LAMB OF GOD невиновным

11 апр 2013 : 		 PROSTHETIC переиздадут винил LAMB OF GOD

10 мар 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: "Надеюсь, я еще долго не вернусь в Прагу"

8 мар 2013 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: "Мы до сих пор скорбим"

6 мар 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о настроении, с которым выходил на суд

6 мар 2013 : 		 Музыканты о решении по делу вокалиста LAMB OF GOD

5 мар 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD признан невиновным

5 мар 2013 : 		 Психолог: У вокалиста LAMB OF GOD проблема с контролем эмоций

25 фев 2013 : 		 Новая песня гитариста LAMB OF GOD

14 фев 2013 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD посетил тюрьму, в которой провёл несколько месяцев

8 фев 2013 : 		 Еще одно высказывание в пользу вокалиста LAMB OF GOD

7 фев 2013 : 		 Суд над вокалистом LAMB OF GOD отложен

6 фев 2013 : 		 Не все свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD согласны, что он был агрессивен

6 фев 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: " Я НЕВИНОВЕН, но, в данный момент, мне просто очень грустно"

5 фев 2013 : 		 Свидетели по делу вокалиста LAMB OF GOD: "Он был очень агрессивен на сцене в Праге"

4 фев 2013 : 		 Начались заседания по делу вокалиста LAMB OF GOD

14 янв 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD предстанет перед судом в феврале

25 дек 2012 : 		 Басиcт LAMB OF GOD об аресте вокалиста

16 дек 2012 : 		 Собравшаяся на концерт LAMB OF GOD публика вызвала у вокалиста отвращение

15 дек 2012 : 		 Дата суда над вокалистом LAMB OF GOD

8 дек 2012 : 		 Официальные лица США о ситуации с вокалистом LAMB OF GOD

4 дек 2012 : 		 Менеджер LAMB OF GOD о предъявлении обвинения вокалисту

3 дек 2012 : 		 Вокалисту LAMB OF GOD предъявлено официальное обвинение

18 ноя 2012 : 		 Прокурор решит, вызывать ли вокалиста LAMB OF GOD в Чехию или нет

7 ноя 2012 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

30 авг 2012 : 		 LAMB OF GOD открыли eBay-аккаунт для сбора средств в фонд Randy Blythe'a

21 авг 2012 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

9 авг 2012 : 		 Гитарист LAMB OF GOD опубликовал новую песню

7 авг 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Для меня неприемлемо не вернуться в Прагу, если меня вызовут»

4 авг 2012 : 		 Randy Blythe: «Боже, храни Америку!»

4 авг 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD: «Я должен очистить своё имя»

4 авг 2012 : 		 LAMB OF GOD выступят на Knotfest и поедут в тур в октябре

3 авг 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD на пути в США

3 авг 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы

27 июл 2012 : 		 Тур LAMB OF GOD с DETHKLOK официально отменен

26 июл 2012 : 		 Репортаж о тюрьме, где содержат вокалиста LAMB OF GOD

26 июл 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD останется в тюрьме на неопределённый срок

22 июл 2012 : 		 По словам адвоката фронтмена LAMB OF GOD, Randy готов вернуться в Чехию на суд

20 июл 2012 : 		 Новая песня гитариста LAMB OF GOD

19 июл 2012 : 		 Интервью с фронтменом LAMB OF GOD, взятое в тюрьме

19 июл 2012 : 		 Менеджер LAMB OF GOD ждет официального письма из Чехии

18 июл 2012 : 		 Залог за вокалиста LAMB OF GOD увеличен в два раза

16 июл 2012 : 		 Друзья и поклонники вокалиста LAMB OF GOD планируют пикет около верховного суда США

13 июл 2012 : 		 Следующее слушание по делу фронтмена LAMB OF GOD назначено на 19 июля

13 июл 2012 : 		 Друг погибшего фаната на концерте LAMB OF GOD сказал, что ни одно из видео не запечатлело настоящий инцидент

13 июл 2012 : 		 Жена вокалиста LAMB OF GOD надеется на его невиновность

10 июл 2012 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE предлагают поддержать вокалиста LAMB OF GOD

10 июл 2012 : 		 Гитарист LAMB OF GOD ответил на возмущение фондом поддержки Randy Blythe'a

10 июл 2012 : 		 Прокурор против выпуска вокалиста LAMB OF GOD

9 июл 2012 : 		 Более сотни фанатов пришло на пикет в поддержку вокалиста LAMB OF GOD

8 июл 2012 : 		 На митинге в поддержку вокалиста LAMB OF GOD ожидается более тысячи человек

7 июл 2012 : 		 LAMB OF GOD: «Мы знаем, что правосудие победит»

7 июл 2012 : 		 Фанат LAMB OF GOD отправил петицию в Белый Дом

6 июл 2012 : 		 LAMB OF GOD собирают деньги в фонд поддержки RANDY BLYTHE'a

6 июл 2012 : 		 Гитарист LAMB OF GOD приглашает на пикетирование

5 июл 2012 : 		 Менеджер LAMB OF GOD: «В деле против Randy полно дыр»

5 июл 2012 : 		 Менеджер LAMB OF GOD: «Randy Blythe невиновен»

5 июл 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD хочет встретиться с семьёй погибшего после освобождения

5 июл 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD учит монгольский в тюрьме

5 июл 2012 : 		 Вокалисты DISTURBED и GWAR продолжают высказываться в защиту Randy Blythe'a

5 июл 2012 : 		 Фото и видео жертвы Randy Blythe'a

4 июл 2012 : 		 За вокалиста LAMB OF GOD был внесён залог, но он останется в чешской тюрьме до следующей недели

2 июл 2012 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD останется в чешской тюрьме ещё как минимум на десять дней

2 июл 2012 : 		 Больше видео с концерта 2010 года LAMB OF GOD

2 июл 2012 : 		 LAMB OF GOD вернулись домой без вокалиста

1 июл 2012 : 		 Репортаж из суда по делу LAMB OF GOD (включая видео с концерта 2010 года)

30 июн 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпущен из чешской тюрьмы

30 июн 2012 : 		 Брат вокалиста LAMB OF GOD: "Надеемся на лучшее"

30 июн 2012 : 		 Музыканты комментируют арест вокалиста LAMB OF GOD

30 июн 2012 : 		 Сегодня суд решит, оставлять ли под стражей вокалиста LAMB OF GOD

29 июн 2012 : 		 Менеджмент LAMB OF GOD сообщает, что дело Randy Blythe'a находится в стадии расследования

29 июн 2012 : 		 Вокалист LAMB OF GOD арестован по обвинению в убийстве

28 июн 2012 : 		 К LAMB OF GOD на Graspop Metal Meeting присоединился барабанщик OBITUARY

16 июн 2012 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

4 июн 2012 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD на Rock Am Ring

28 фев 2012 : 		 LAMB OF GOD зажгли в Сингапуре

30 янв 2012 : 		 Новая песня LAMB OF GOD в пятом сезоне "True Blood"

23 янв 2012 : 		 Видео с первого концерта нового тура LAMB OF GOD

22 янв 2012 : 		 Новый альбом LAMB OF GOD доступен для прослушивания

19 янв 2012 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

11 янв 2012 : 		 Новый трейлер LAMB OF GOD

3 янв 2012 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

20 дек 2011 : 		 Трейлер нового альбома LAMB OF GOD

6 дек 2011 : 		 Официальное "lyric video" LAMB OF GOD

6 дек 2011 : 		 Новая песня LAMB OF GOD доступна для скачивания

6 ноя 2011 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD о смерти гитариста GWAR

1 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LAMB OF GOD

31 окт 2011 : 		 Название нового альбома LAMB OF GOD

28 окт 2011 : 		 LAMB OF GOD завершили работу над альбомом

23 июн 2011 : 		 LAMB OF GOD начали запись

20 июн 2011 : 		 Ударник LAMB OF GOD о новом диске

6 дек 2010 : 		 LAMB OF GOD будут вместе с Josh'ем Wilbur'ом работать над новым альбомом

2 сен 2010 : 		 LAMB OF GOD начнут работу над альбомом в феврале

17 июн 2010 : 		 Профессиональная видеосъёмка с выступления LAMB OF GOD

1 июн 2010 : 		 Видео о лимитированном издании LAMB OF GOD

26 май 2010 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о смерти басиста SLIPKNOT

5 май 2010 : 		 Юбилейный сборник LAMB OF GOD выйдет в семи вариантах

30 апр 2010 : 		 LAMB OF GOD записали трек для игры “Iron Man 2: The Videogame”

22 апр 2010 : 		 LAMB OF GOD выпустят сборник "Anthology"

5 авг 2009 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: "F**k LIMP BIZKIT!"

15 фев 2009 : 		 На японской версии нового альбома LAMB OF GOD будет три бонуса

21 янв 2009 : 		 Новая песня LAMB OF GOD доступна для прослушивания

19 янв 2009 : 		 LAMB OF GOD выпустят сингл в цифровом формате

7 янв 2009 : 		 Трек-лист нового альбома LAMB OF GOD

22 дек 2008 : 		 LAMB OF GOD: новый трек в сети

30 июл 2008 : 		 LAMB OF GOD начнут запись альбома в сентябре

3 июл 2008 : 		 CHRIS ADLER из LAMB OF GOD стал «Лучшим металл-барабанщиком»

7 май 2008 : 		 LAMB OF GOD готовят новый DVD

28 мар 2008 : 		 Новости от LAMB OF GOD

7 фев 2008 : 		 LAMB OF GOD приступят к работе над новым альбомом в этом году

9 ноя 2007 : 		 У LAMB OF GOD новый продюсер - ты!

2 июн 2007 : 		 Chris Adler (LAMB OF GOD) назван лучшим ударником 2007 года

21 июл 2006 : 		 Подробности о deluxe-издании нового альбома LAMB OF GOD

13 июл 2006 : 		 Подробности о новом альбоме LAMB OF GOD

21 июн 2006 : 		 Опубликован трек с нового альбома LAMB OF GOD

25 май 2006 : 		 LAMB OF GOD выбрали первый сингл с "Sacrament"

21 июл 2004 : 		 LAMB OF GOD на OZZFEST 2004

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Новое видео LAMB OF GOD

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"Kerosene", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Это кавер-версия песни BIG BLACK, которая войдёт в альбом каверов "Legion: XX", выходящий 18 мая на Nuclear Blast в Европе и на Epic Records в США.



Watch LAMB OF GOD






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