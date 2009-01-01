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Новое видео LAMB OF GOD "Kerosene", новое видео группы LAMB OF GOD, доступно для просмотра ниже. Это кавер-версия песни BIG BLACK, которая войдёт в альбом каверов "Legion: XX", выходящий 18 мая на Nuclear Blast в Европе и на Epic Records в США.



















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