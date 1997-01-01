Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лирик-видео IMMORTAL [29]
*Видео с выступления GHOST [28]
*Трейлер к фильму о QUEEN [25]
*Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу» [24]
*Музыканты METALLICA исполняют EUROPE [20]
*
[= ||| все новости группы



*Sear Bliss*



18 май 2018 : 		 Новое видео с текстом от SEAR BLISS

10 апр 2018 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет летом

21 ноя 2013 : 		 SEAR BLISS отметят 20-летие специальным концертом

25 июн 2013 : 		 SEAR BLISS отмечают 20-летие

2 дек 2011 : 		 Новая песня SEAR BLISS

19 ноя 2011 : 		 Дата выхода нового альбома SEAR BLISS

23 сен 2011 : 		 Новый альбом SEAR BLISS выйдет в феврале

16 фев 2010 : 		 SEAR BLISS анонсировали новый состав

18 дек 2008 : 		 Тромбонист SEAR BLISS станет гостем на новом альбоме SIGH

19 сен 2006 : 		 Vic Records переиздадут ранние альбомы SEAR BLISS

| - |
|||| сегодня

Новое видео с текстом от SEAR BLISS

*
zoom
*
* *
"Shroud", новое лирик-видео группы SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters From The Edge", выходящего в июле на Hammerheart Records.



SEAR BLISS: 'Shroud' Lyric Video Released






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 181

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Steel Panther Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,74359488487244    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом