Фраза, имя группы
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все новости группы
Sear Bliss
18 май 2018
:
Новое видео с текстом от SEAR BLISS
10 апр 2018
:
Новый альбом SEAR BLISS выйдет летом
21 ноя 2013
:
SEAR BLISS отметят 20-летие специальным концертом
25 июн 2013
:
SEAR BLISS отмечают 20-летие
2 дек 2011
:
Новая песня SEAR BLISS
19 ноя 2011
:
Дата выхода нового альбома SEAR BLISS
23 сен 2011
:
Новый альбом SEAR BLISS выйдет в феврале
16 фев 2010
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SEAR BLISS анонсировали новый состав
18 дек 2008
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Тромбонист SEAR BLISS станет гостем на новом альбоме SIGH
19 сен 2006
:
Vic Records переиздадут ранние альбомы SEAR BLISS
сегодня
Новое видео с текстом от
SEAR BLISS
"Shroud", новое лирик-видео группы SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters From The Edge", выходящего в июле на Hammerheart Records.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).