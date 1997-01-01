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Новое видео с текстом от SEAR BLISS "Shroud", новое лирик-видео группы SEAR BLISS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Letters From The Edge", выходящего в июле на Hammerheart Records.



















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