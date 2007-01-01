Фраза, имя группы
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все новости группы
Tiamat
17 май 2018
:
TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney
6 июн 2016
:
Религиозные фанатики попытались сорвать выступление TIAMAT в Грузии
23 июн 2015
:
TIAMAT возвращаются
16 апр 2015
:
"The Astral Sleep" TIAMAT выйдет на виниле
9 апр 2014
:
JOHAN EDLUND объявил об уходе из TIAMAT
19 дек 2013
:
Видео с выступления TIAMAT
29 апр 2013
:
Новое видео TIAMAT
28 фев 2013
:
Новое видео TIAMAT
24 окт 2012
:
Семплы новых песен TIAMAT
12 окт 2012
:
Новое видео TIAMAT
21 сен 2012
:
Даты выхода нового альбома TIAMAT
7 сен 2012
:
Обложка нового альбома TIAMAT
28 июн 2012
:
Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома
22 июн 2012
:
Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома
3 май 2012
:
TIAMAT: видео из студии
21 апр 2012
:
Название нового альбома TIAMAT
16 сен 2011
:
TIAMAT на NAPALM RECORDS
24 дек 2009
:
TIAMAT отпразднуют 20-летие, исполнив целиком альбом "Wildhoney"
26 авг 2008
:
Подробности бокс-сета TIAMAT
24 апр 2008
:
TIAMAT: новый альбом в сети
17 мар 2008
:
На новом альбоме TIAMAT будет бонус-трек
24 фев 2008
:
Обложка нового альбома TIAMAT
13 фев 2008
:
TIAMAT: трек-лист нового альбома
21 ноя 2007
:
Новый альбом TIAMAT выйдет в апреле
4 окт 2007
:
Вокалист TIAMAT работает над сольным альбомом
11 сен 2007
:
TIAMAT закончили запись ударных и баса
30 авг 2007
:
TIAMAT начинают записывать новый альбом
25 июн 2007
:
TIAMAT заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
16 июл 2006
:
Последние новости от TIAMAT
10 мар 2006
:
TIAMAT переиздают классический альбом "Wildhoney"
24 фев 2006
:
TIAMAT работают над новым материалом
9 фев 2006
:
TIAMAT выпускают DVD
27 фев 2002
:
Tiamat в Москве!
4 дек 2001
:
Tiamat - новый альбом почти готов.
сегодня
TIAMAT
сыграли сет из Clouds и Wildhoney
Десятого мая TIAMAT в Kägelbanan, Stockholm, Sweden. отыграли специальную программу, преимущественно составленную на основе альбомов "Clouds" и "Wildhoney":
In a Dream
Clouds
Smell of Incense
A Caress of Stars
The Sleeping Beauty
Forever Burning Flames
The Scapegoat
Undressed
Whatever That Hurts
The Ar
Do You Dream of Me?
Visionaire
25th Floor
Gaia
Encore:
Divided
Cain
Vote for Love
Состав:
Johan Edlund - Vocals
Lars Sköld - Drums
Roger Öjersson - Guitar
Thomas Wyreson - Guitar
Jonas Öijvall - Keyboards
Gustaf Hielm - Bass
+12
-0
(
6
)
Nenadoelo
17 май 2018, 21:48
Не, ну если такой сет будет в Москве, то я прям бегом!
Alias
17 май 2018, 22:09
ВОТ ЭТО ДА!! Мечта!
Toney Moon
17 май 2018, 22:11
Бобоханый уже не рискует играть и петь, переключился на микрофон совсем.
OlegZ
17 май 2018, 22:26
Сет лист идеальный.
Hellg
17 май 2018, 22:59
Это просто наилучший подарок!
Ну если только бы они ещё пару-тройку песен с Astral Sleep сыграли, тогда я бы вообще расплакался)))
Hellg
17 май 2018, 23:05
>>Nenadoelo
А похоже, так и будет! Тур называется "The best of Clouds & Wildhoney".
http://www.darkside.ru/show/9396/
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Nenadoelo
Alias
Toney Moon
OlegZ
Hellg
Ну если только бы они ещё пару-тройку песен с Astral Sleep сыграли, тогда я бы вообще расплакался)))
Hellg
А похоже, так и будет! Тур называется "The best of Clouds & Wildhoney". http://www.darkside.ru/show/9396/
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).