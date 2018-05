сегодня



TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney Десятого мая TIAMAT в Kägelbanan, Stockholm, Sweden. отыграли специальную программу, преимущественно составленную на основе альбомов "Clouds" и "Wildhoney":



In a Dream

Clouds

Smell of Incense

A Caress of Stars

The Sleeping Beauty

Forever Burning Flames

The Scapegoat

Undressed

Whatever That Hurts

The Ar

Do You Dream of Me?

Visionaire

25th Floor

Gaia



Encore:

Divided

Cain

Vote for Love



Состав:



Johan Edlund - Vocals



Lars Sköld - Drums



Roger Öjersson - Guitar



Thomas Wyreson - Guitar



Jonas Öijvall - Keyboards



Gustaf Hielm - Bass































