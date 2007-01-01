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*Tiamat*



17 май 2018 : 		 TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney

6 июн 2016 : 		 Религиозные фанатики попытались сорвать выступление TIAMAT в Грузии

23 июн 2015 : 		 TIAMAT возвращаются

16 апр 2015 : 		 "The Astral Sleep" TIAMAT выйдет на виниле

9 апр 2014 : 		 JOHAN EDLUND объявил об уходе из TIAMAT

19 дек 2013 : 		 Видео с выступления TIAMAT

29 апр 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

28 фев 2013 : 		 Новое видео TIAMAT

24 окт 2012 : 		 Семплы новых песен TIAMAT

12 окт 2012 : 		 Новое видео TIAMAT

21 сен 2012 : 		 Даты выхода нового альбома TIAMAT

7 сен 2012 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT

28 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

22 июн 2012 : 		 Лидер TIAMAT работает над обложкой альбома

3 май 2012 : 		 TIAMAT: видео из студии

21 апр 2012 : 		 Название нового альбома TIAMAT

16 сен 2011 : 		 TIAMAT на NAPALM RECORDS

24 дек 2009 : 		 TIAMAT отпразднуют 20-летие, исполнив целиком альбом "Wildhoney"

26 авг 2008 : 		 Подробности бокс-сета TIAMAT

24 апр 2008 : 		 TIAMAT: новый альбом в сети

17 мар 2008 : 		 На новом альбоме TIAMAT будет бонус-трек

24 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома TIAMAT

13 фев 2008 : 		 TIAMAT: трек-лист нового альбома

21 ноя 2007 : 		 Новый альбом TIAMAT выйдет в апреле

4 окт 2007 : 		 Вокалист TIAMAT работает над сольным альбомом

11 сен 2007 : 		 TIAMAT закончили запись ударных и баса

30 авг 2007 : 		 TIAMAT начинают записывать новый альбом

25 июн 2007 : 		 TIAMAT заключили контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS

16 июл 2006 : 		 Последние новости от TIAMAT

10 мар 2006 : 		 TIAMAT переиздают классический альбом "Wildhoney"

24 фев 2006 : 		 TIAMAT работают над новым материалом

9 фев 2006 : 		 TIAMAT выпускают DVD

27 фев 2002 : 		 Tiamat в Москве!

4 дек 2001 : 		 Tiamat - новый альбом почти готов.

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TIAMAT сыграли сет из Clouds и Wildhoney

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Десятого мая TIAMAT в Kägelbanan, Stockholm, Sweden. отыграли специальную программу, преимущественно составленную на основе альбомов "Clouds" и "Wildhoney":

In a Dream
Clouds
Smell of Incense
A Caress of Stars
The Sleeping Beauty
Forever Burning Flames
The Scapegoat
Undressed
Whatever That Hurts
The Ar
Do You Dream of Me?
Visionaire
25th Floor
Gaia

Encore:
Divided
Cain
Vote for Love

Состав:

Johan Edlund - Vocals

Lars Sköld - Drums

Roger Öjersson - Guitar

Thomas Wyreson - Guitar

Jonas Öijvall - Keyboards

Gustaf Hielm - Bass



TIAMAT Plays Special 'Clouds' And 'Wildhoney' Set In Stockholm (Video)












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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Nenadoelo
17 май 2018, 21:48		Не, ну если такой сет будет в Москве, то я прям бегом!

Alias
17 май 2018, 22:09		ВОТ ЭТО ДА!! Мечта!

Toney Moon
17 май 2018, 22:11		Бобоханый уже не рискует играть и петь, переключился на микрофон совсем.

OlegZ
17 май 2018, 22:26		Сет лист идеальный.

Hellg
17 май 2018, 22:59		Это просто наилучший подарок!
Ну если только бы они ещё пару-тройку песен с Astral Sleep сыграли, тогда я бы вообще расплакался)))

Hellg
17 май 2018, 23:05		>>Nenadoelo
А похоже, так и будет! Тур называется "The best of Clouds & Wildhoney". http://www.darkside.ru/show/9396/


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