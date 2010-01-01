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Акустика от лидера MEGADETH Лидер MEGADETH Dave Mustaine удивил аргентинских поклонников, собравшихся у отеля десятого мая тем, что вышел и сыграл для них на акустической гитаре — видео доступно ниже.







































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