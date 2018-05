сегодня



Новое видео BODY COUNT c Max'ом Cavalera "All Love Is Lost", новое видео группы BODY COUNT с участием Max'a Cavalera, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Bloodlust", выпущенного в прошлом году.



















