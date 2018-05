сегодня



Новое видео BURDEN OF GRIEF "Wolf Moon", новое видео группы BURDEN OF GRIEF, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Eye Of The Storm.



Трек-лист:



"Inception" (Intro)

"Eye Of The Storm"

"The Angel"

"Broken"

"Wolf Moon"

"Killing Spree"

"Breathe One's Last"

"A Dying Breed"

"Maze Of Absurdity"

"Zero Gravity"

"The Funeral Cortege"















+0 -1









просмотров: 282