Концертное видео THE DEAD DAISIES 5 мая THE DEAD DAISIES выступили в Live Music Hall (Кёльн) для немецкого ТВ-шоу Rockpalast. Профессиональное видео всего выступления доступно ниже.



Сет-лист:



"Resurrected"

"Rise Up"

"Make Some Noise"

"Song And A Prayer"

"Dead And Gone"

"Mexico"

"What Goes Around"

Guitar Solo (Doug Aldrich)

"Last Time I Saw The Sun"

"Can't Take It With You"

"All The Same"

Drum Solo (Deen Castrnovo)

"Bitch"

"With You And I"

"Rock And Roll All Night"

"Highway To Hell"

"The Boys Are Back In Town"

"Smoke On The Water"

"Heaven And Hell"

"Mainline"

"Long Way To Go"

"Midnight Moses"

"Judgement Day"

"Helter Skelter"















