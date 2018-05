сегодня



Новое видео THOR "Special Flight", новое видео группы THOR, доступно для просмотра ниже. Эта открывающий трек из альбома "Electric Eyes album", который вышел на Cleopatra Records.



Трек-лист:



"Special Flight"

"She's A Fancy Lady"

"Interception"

"Wild Thing"

"Electric Eyes"

"Twitch (Let's Go)"

"Storm"

"Poison"

"The Door (Face Behind My Mask)"

"Gladiator Romp"















