Концертное видео FOLLOW THE CIPHER "Winterfall", новое концертное видео группы FOLLOW THE CIPHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Follow The Cipher", выпущенного 11 мая на Nuclear Blast.























